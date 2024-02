Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Einbrüche am Wochenende in Baustellenobjekte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.02.2024:

Gudensberg / Niedenstein / Fritzlar

Tatzeit: Freitag, 23.02.2024, 12:30 Uhr bis Montag, 26.02.2024, 08:30 Uhr

Am Wochenende brachen unbekannte Täter in Baustellencontainer und -gebäude in Gudensberg, Niedenstein und Fritzlar/Werkel ein.

In Gudensberg hebelten der oder die Täter mit bislang unbekanntem Werkzeug die Tür eines Baustellengebäudes in der Obergasse auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere Bohrmaschinen und Akkuladegeräte der Marke Hilti, ein Baustellenradio der Marke Makita sowie 250 Meter Starkstromkabel. Der Stehlschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag, der Sachschaden auf etwa 100,- Euro.

In Niedenstein gingen die unbekannten Täter einen Baucontainer in der Straße am Schwimmbadweg an. Auf dem Gelände wird derzeit eine Kindertagesstätte neu gebaut. Der oder die Unbekannten entfernten gewaltsam die Vorhängeschlösser an dem Baucontainer, gelangten aber nicht ins Innere desselben. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 500,- Euro.

In Fritzlar/Werkel verschafften sich ebenfalls am vergangenen Wochenende unbekannte Täter durch Einschlagen der Fensterscheiben Zutritt zu zwei Baucontainern auf einer Brückenbaustelle der A 49. Hieraus entwendeten sie mehrere Haushaltselektrogeräte, Werkzeuge, ein Ladegerät, eine Kühlbox mit Inhalt und eine Kaffeekanne. Von der Baustelle selber wurde noch 50 Meter Starkstromkabel entwendet. Weiterhin brachen sie die Vorhängeschlösser eines dritten Containers auf, gelangten jedoch nicht ins Innere. Der Wert der gestohlenen Gegenstände lässt sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffern. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5000,- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen werden durch die Polizeistation in Fritzlar geführt.

Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Fritzlar unter der Telefonnummer 05622/9966-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Ylva Werner, KHK´in - Pressestelle Polizeidirektion Schwalm-Eder

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell