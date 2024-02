Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken Verkehrsunfall verursacht und flieht zu Fuß

Celle (ots)

Faßberg - Am 09.02.2024, gegen 02 Uhr, kommt ein schwarzer Mercedes einem Funkstreifenwagen mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Haußelbergweg, Müden/Örtze, entgegen. Auf Höhe der Kreuzung Wiesenweg kommt der 23-jährige Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab, durchbricht einen Gartenzaun und prallt gegen eine Hauswand. Nach dem Unfall verlässt der 23-jährige seinen PKW und flüchtet zunächst zu Fuß. Nach kurzer Zeit erscheint er jedoch wieder an der Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall erlitt der 23-jährige leichte Verletzungen. Bei einer anschließenden Kontrolle seiner Person ist Atemalkohol festgestellt worden. Ein Wert von 1,89 Promille führte dann zu einer Blutentnahme. Auf Grund des hohen Wertes ist der Führerschein beschlagnahmt worden. Der 23-jährige muss sich jetzt wegen der Verkehrsunfallflucht und der Straßenverkehrsgefährdung, in Folge des Alkoholkonsums, verantworten. Zuvor soll der 23-jährige zu Besuch bei einer privaten Feierlichkeit in Müden/Örtze gewesen sein und hier im Laufe des Abends anwesende Personen bedroht haben.

