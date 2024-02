POL-CE: Auto erfasst Jugendlichen auf E-Scooter

Celle (ots) - Eschede - Am 08.02.2024, gegen 0 Uhr, ist sowohl durch Anwohner, als auch durch die Feuerwehr, bei der Polizei ein Brand in der Grünackerstraße gemeldet worden. Vor Ort ist festgestellt worden, dass es in der linken Doppelhaushälfte brennt. Im weiteren Verlauf greift das Feuer auch auf die rechte Seite über. Sowohl durch den Brand, wie auch durch die Löscharbeiten, ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Es ...

