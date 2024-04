POL Schwaben Nord: Ladendiebe festgenommen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (17.04.2024) fuhr eine 69-Jährige unter Alkoholeinfluss mit ihrem Auto. Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau in der Klausstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der 69-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die Frau. Rückfragen bitte an: ...

mehr