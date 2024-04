POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Lapierre in der Hochzoller Straße am Bahnhofsvorplatz. Gegen 08.30 Uhr versperrte eine 62-Jährige ihr E-Bike an dem Bahnhofsvorplatz. Als sie gegen 17.00 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihres E-Bikes fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

