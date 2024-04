Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte Trickbetrüger haben am Montagnachmittag (08.04.2024) eine 86-jährige Frau um Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro betrogen. Zwei angebliche Polizeibeamte sprachen gegen 17.00 Uhr die gerade vom Einkauf heimkehrende 86-jährige Frau an und teilten ihr mit, dass sich Einbrecher in ihrer Wohnung befinden würden. In der Folge forderten die beiden unbekannten Männer die Frau auf, ihre in der Wohnung befindlichen Wertsachen zu überprüfen. Hierbei gelang es den Tätern, unbemerkt fünf Goldketten zu stehlen. Die beiden Männer haben schwarze Haare und werden zirka 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Einer der Täter wird als korpulent und sein Komplize mit schlanker Statur beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Präventionstipps: - Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür! Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage. - Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden. - Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn sie Ihre Wohnung betreten wollen. - Bitten Sie im Notfall Anwohner um Hilfe! Klingeln Sie bei Ihrer Nachbarschaft, auch wenn Ihnen Fremde im Hausflur begegnen und etwas von Ihnen wollen. - Rufen Sie laut um Hilfe, wenn Sie diese brauchen! - Im Notfall immer: 110 - Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell