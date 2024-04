Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendiebinnen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Freitagnachmittag (05.04.2024) in einem Geschäft an der Marienstraße Kleidung gestohlen. Eine Täterin steckte gegen 19.30 Uhr mehrere Kleidungsstücke in ihre Handtasche und verließ den Laden. Ihre Komplizin wartete währenddessen vor dem Laden. Eine Angestellte des Ladens wurde auf das Geschehen aufmerksam und verfolgte die Diebin. Nach einem kurzen Gerangel gelang es der Angestellten, die Handtasche mit den gestohlenen Kleidungsstücken zu ergreifen. Die beiden Täterinnen flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Sophienstraße. Beide Frauen sind zwischen 25 und 30 Jahren alt und haben dunkle Haare. Die eine Täterin trug ein schwarzes Kleid, ihre Komplizin trug einen schwarz-weiß gestreiften Pullover und einen Rock. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell