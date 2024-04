Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann belästigt Jugendlichen sexuell - Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 69 Jahre alter Mann hat am frühen Samstagabend (06.04.2024) in einem Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad einen 15 Jahre alten Jugendlichen sexuell belästigt. Der 15-Jährige hielt sich zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr in der Herrendusche auf, wo der 69-Jährige bereits duschte. Dieser habe sich dem Jugendlichen zugewandt und soll an seinem Glied manipuliert und dabei seine andere Hand in Richtung des Glieds des 15-Jährigen getreckt haben. Der Jugendliche flüchtete und offenbarte sich seinem Vater, welcher den Bademeister verständigte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 69-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

