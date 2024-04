Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Samstag (06.04.2024) in Stuttgart-West mehrere Fahrzeuge beschädigt. Zwei Jungen ließen gegen 15.20 Uhr auf dem Gehweg der Seyfferstraße einen Einkaufswagen hinabrollen, der hierbei vier geparkte Fahrzeuge beschädigte. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die beiden Jungen waren zirka 10 bis 14 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß. Einer hatte blonde Haare und trug ein VfB-Trikot, der andere war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

