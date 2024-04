Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Hauswand gefahren

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Leichtverletzter und ca. 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (06.04.2024) in Zuffenhausen ereignet hat. Eine 86-jährige Frau wollte gegen 11.20 Uhr an der Güglinger Straße mit ihrem Smart aus einer Parklücke ausparken, verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr etwa 30 Meter rückwärts. Hierbei streifte sie einen weiteren Pkw und prallte gegen eine Hauswand. Ein 34-jähriger Fußgänger musste auf dem Gehweg zur Seite springen und verletzte sich hierbei am Arm.

