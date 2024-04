Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - drei Leichtverletzte

Stuttgart-West (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitag (05.04.2024) in der Kreisstraße 9505 in Fahrtrichtung Schloss Solitude. Ein 82-Jähriger geriet mit seinem Renault Captur mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache gegen 13.50 Uhr in den Gegenverkehr und prallte gegen einen entgegenkommenden VW Caddy eines 67 Jahre alten Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der VW Caddy mit dem hinter ihm fahrenden VW Tiguan eines 20-Jährigen zusammen. Der Fahrer des Renault Captur und der Fahrer sowie die gleichaltrige Beifahrerin des VW Caddy zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell