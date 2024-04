POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart- Vaihingen (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen (04.04.2024) in der Industriestraße ereignet hat. Der 26 Jahre alte Fahrer eines Audis fuhr gegen 07.40 Uhr in der Industriestraße von der Nord-Süd-Straße kommend in Richtung Vaihingen. An der Kreuzung zur Straße Am Wallgraben missachtete er mutmaßlich das ...

