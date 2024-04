Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer und Pfefferspray verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend versucht, einen 23 Jahre alten Mann zu berauben und ihn dabei mit einem Messer sowie Pfefferspray verletzt. Der 23-Jährige war gegen 21.15 Uhr in der Stadtbahn der Linie U5 in Richtung Leinfelden unterwegs, als er in einen Streit mit einer Dame und einem Herrn geriet, welche von ihm Bargeld forderten. Als der 23-Jährige kein Geld herausgab, hielt ihn die Frau fest und ihr Komplize zog ein Messer und schlug ihm damit ins Gesicht und verletzte ihn am Bein. Die Dame zog ein Pfefferspray und besprühte den 23-Jährigen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich an der Haltestelle "Weinsteige" auf den Bahnsteig, wo der leichtverletzte 23-Jährige schließlich vor den Angreifern flüchten und die Polizei verständigen konnte. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor und bislang ist unklar, ob die Tat in der Stadtbahn oder am Bahnsteig stattfand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

