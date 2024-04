Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschädigte nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen hat am Dienstag (26.03.2024) ein 20 Jahre alter Mann einen bislang unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Dieser befand sich gegen 17.00 Uhr am Wilhelmsplatz, als der 20-Jährige aus einer haltenden Stadtbahn ausstieg und unvermittelt auf den Mann zuging und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Es entwickelte sich ein Gerangel zwischen den Kontrahenten, in dessen Folge die Beiden über eine Sitzbank am Bahngleis stürzten und gegen eine dort sitzende, ältere Dame stießen. Dadurch prallte diese mit ihrem Hinterkopf an ein Metallgeländer. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Der unbekannte Mann war zwischen 45 und 55 Jahren alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte kurze, graue Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Collegejacke, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen. Die ältere Dame war zwischen 70 und 80 Jahren alt, etwa 150 bis 160 Zentimeter groß und hatte kurze, schwarze Haare. Sie trug einen braunen Mantel und eine dunkle Hose. Die Polizei sucht Zeugen und die beiden Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

