Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart- Untertürkheim (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag (03.04.2024) ereignet hat. Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Skoda war gegen 12.15 Uhr in der Augsburger Straße Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 245 bog der 60-Jährige verbotswidrig nach links ab und prallte gegen die auf gleicher Höhe fahrende Stadtbahn der Linie U13, die in Richtung Feuerbach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich ein 20 Jahre alter Fahrgast in der Stadtbahn leicht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gab es kurzzeitig Einschränkungen im Stadtbahnverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell