POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - eine Person leicht verletzt

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagnachmittag meldete sich ein 25-jähriger Mann aus St.-Katharinen und gab gegenüber der Polizei an, er sei auf einer Karnevalsveranstaltung in Linz und dort von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen worden. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme schilderten die beteiligten Personen unterschiedliche Versionen des ...

