Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Renault Kangoo und einer Stadtbahn der Linie U14 ist am Mittwochmorgen (03.04.2024) ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Renault gegen 07.40 Uhr in der Neckartalstraße offenbar verbotswidrig in einen Baustellenbereich und wollte auf Höhe der Voltastraße wenden. Hierbei übersah er die Stadtbahn, welche in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Der Fahrer sowie der 18-Jährige Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Beiden und brachten sie zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Der Renault des 31 Jahre alten Fahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

