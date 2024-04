Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung von Landeshauptstadt und Polizeipräsidium Stuttgart

Stuttgart (ots)

Bürgermeister Dr. Clemens Maier und Polizeipräsident Markus Eisenbraun haben am Dienstag, den 2. April 2024, 70 neue Beschäftigte beim Polizeipräsidium Stuttgart im Rathaus der Landeshauptstadt begrüßt. Ende März haben 57 der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihr Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst erfolgreich abgeschlossen und beginnen nun ihre Karriere bei der Polizei in Stuttgart. Zudem gab es sechs Versetzungen von Polizeibeamten, welche bereits in anderen Polizeipräsidien tätig waren, sowie drei Beamtinnen und Beamte für die Sonderlaufbahn der Cyberkriminalisten und zwei Neueinstellungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität. "Auch in diesem Jahr wird die Stuttgarter Polizei durch hervorragend ausgebildete Kolleginnen und Kollegen weiter verstärkt. Wir freuen uns damit einen sichtbaren und nahbaren Partner in puncto Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt Stuttgart an unserer Seite zu wissen", betont Bürgermeister Dr. Clemens Maier. In einer feierlichen Zeremonie leisteten 63 der neu eingestellten und frischgebackenen Polizei- und Kriminaloberkommissarinnen und -kommissare sowie eine Verwaltungsbeamtin den Eid auf die Landesverfassung von Baden-Württemberg. "Wir freuen uns, dass alle der neu eingestellten Polizistinnen und Polizisten auf eigenen Wunsch in das Polizeipräsidium Stuttgart versetzt wurden. Die Stellen in der Landeshauptstadt erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, was in Zeiten des Fachkräftemangels und der geringeren Anzahl an Schulabgängern nicht selbstverständlich ist", so Polizeipräsident Markus Eisenbraun. "Diese Motivation ist eine sehr wichtige Grundlage für die erfolgreiche polizeiliche Arbeit in der Landeshauptstadt." Die Mehrheit der neu eingestellten Polizistinnen und Polizisten wird ihren Dienst bei der Kriminalpolizei oder der Schutzpolizei beginnen. Im Anschluss an die Vereidigung im Rathaus bekamen die Neuzugänge während einer Stadtrundfahrt einen ersten Einblick in Sehenswürdigkeiten, kulturellen Angebote und Freizeitaktivitäten in Stuttgart.

