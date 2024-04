Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliches Diebesgut bei Fahrzeugkontrolle aufgefunden - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (29.03.2024) gegen 08.30 Uhr einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im dringenden Tatverdacht steht, an Taten des gewerbsmäßigen Diebstahls und Betrugs beteiligt gewesen zu sein. Die Polizeibeamten kontrollierten den 44-Jährigen in einem Skoda in der Schwieberdinger Straße und fanden hierbei mutmaßliches Diebesgut auf. Der Fahrer transportierte Elektroartikel zur Rasenpflege im Wert von mehreren Tausend Euro und konnte keine plausiblen Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen, weshalb diese beschlagnahmt wurden. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der 44-Jährige die Gegenstände möglicherweise über eine Online-Plattform veräußert. Der nicht im Bundesgebiet wohnhafte Slowake wurde festgenommen und am Samstag (30.03.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

