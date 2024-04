POL-S: In Ladengeschäfte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte sind durch einen Wanddurchbruch zwischen Samstag (30.03.2024) 16.00 Uhr und Ostersonntag (31.03.2024) 14.50 Uhr in ein Büro an der Straße Am Weißenhof eingebrochen. Die Diebe hebelten eine Eingangstür zum Bürogebäude auf und gelangten so in das Gebäude. Dort stemmten sie eine Wand auf und gelangten in einen Büroraum aus dem sie zunächst Schlüssel zu weiteren Räumen vorfanden. ...

mehr