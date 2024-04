Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büro eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind durch einen Wanddurchbruch zwischen Samstag (30.03.2024) 16.00 Uhr und Ostersonntag (31.03.2024) 14.50 Uhr in ein Büro an der Straße Am Weißenhof eingebrochen. Die Diebe hebelten eine Eingangstür zum Bürogebäude auf und gelangten so in das Gebäude. Dort stemmten sie eine Wand auf und gelangten in einen Büroraum aus dem sie zunächst Schlüssel zu weiteren Räumen vorfanden. Mit diesen öffneten die Einbrecher zirka 60 Räume, durchsuchten diese und stahlen Wertsachen aus einem Tresor. Was genau gestohlen und welcher Schaden angerichtet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell