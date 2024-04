Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldbeutel geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Ostersonntag (31.03.2024) einem 27 Jahre alten Mann den Geldbeutel geraubt. Der 27-Jährige befand sich gegen 06.15 Uhr in der Leonhardstraße Ecke Jakobstraße, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Beide begaben sich zusammen in Richtung Wächterstaffel, als ihm der Unbekannte seinen Geldbeutel aus der Hand entriss und versuchte zu Fuß zu flüchten. Der 27-Jährige holte den Unbekannten zunächst ein und hielt ihn fest. Nach einer kurzen Rangelei konnte sich der Dieb befreien und zu Fuß in Richtung Alexanderstraße flüchten. Im Geldbeutel befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld und diverse Karten. Der Unbekannte war zwischen 35 und 40 Jahren alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er trug einen ungepflegten, kurzen Bart und hatte gewellte Haare. Bekleidet war dieser mit einer langen schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und einer schwarzen Strickmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell