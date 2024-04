Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (30.03.2024) einen 43-jahre alten Mann am Gerda-Taro-Platz an der Hohenheimer Straße ausgeraubt. Gegen 04.00 Uhr sollen die Täter dem 43-Jährigen eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und ihn geschlagen, sowie den Geldbeutel aus seiner Hosentasche gerissen haben. In diesen befanden sich mehrere Hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

