Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer übersehen

Stuttgart-Mitte (ots)

Schwere Verletzungen zog sich gestern Mittag (30.03.2024) ein Motorradfahrer zu, der in der Friedrichstraße unterwegs war. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der 41-jährige Kradlenker fuhr gegen 13.20 Uhr auf der dreispurigen Straße auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Rotebühlplatz. Zeitgleich fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen neben dem Motorradfahrer ein 47-jähriger Pkw-Lenker. Auf Höhe der Schellingstraße wollte der Autofahrer ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen wechseln, übersah hierbei vermutlich den neben ihm fahrenden Kradlenker und es kam zur Kollision. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 41-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Sein Motorrad rutschte bei dem Unfall zudem unter ein geparktes Fahrzeug, das ebenfalls beschädigt wurde. Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung des Motorrads gegen 15.20 Uhr kam es im Bereich der Friedrichstraße zu Verkehrsbehinderungen.

