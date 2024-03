POL-S: Schwerpunktkontrollen der Polizei

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Zwei Unbekannte haben am Donnerstag (28.03.2024) im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Wilhelmsplatz eine Passantin bestohlen. Eine 87 Jahre alte Frau hielt sich gegen 14.25 Uhr am Bahnsteig in Fahrtrichtung Fellbach auf und wurde durch einen Mann abgelenkt. Eine Frau nutzte anschließend mutmaßlich die Gelegenheit und entwendete aus dem Rucksack der 87-Jährigen eine Geldbörse mit Bargeld. ...

