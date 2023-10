Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Geparktes Auto absichtlich beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 06.10., hat ein unbekannter Täter absichtlich einen VW ID.3 beschädigt, der im Zeitraum von etwa 07.15 Uhr bis 19.40 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt war. Der Unbekannte richtet am Außenspiegel und an der Fahrertür des Autos rund 2700 Euro Sachschaden an. Die Polizei Immendingen (Tel.: 07462 9464-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung an dem Elektro-Auto und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell