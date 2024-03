Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taschendiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Unbekannte haben am Donnerstag (28.03.2024) im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Wilhelmsplatz eine Passantin bestohlen. Eine 87 Jahre alte Frau hielt sich gegen 14.25 Uhr am Bahnsteig in Fahrtrichtung Fellbach auf und wurde durch einen Mann abgelenkt. Eine Frau nutzte anschließend mutmaßlich die Gelegenheit und entwendete aus dem Rucksack der 87-Jährigen eine Geldbörse mit Bargeld. Die Täterin soll ca. 20 Jahre alt und 165 cm groß gewesen sein, schlank, hatte schwarze schulterlange glatte Haare und trug einen weißen Anorak sowie eine schwarze Hose. Der Mittäter soll ebenfalls ca. 20 Jahre alt und 165 cm groß gewesen sein, schlank, schwarze wellige Haare, trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

