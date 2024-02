Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken in die Mittelleitplanke

Weingarten (Pfalz) (ots)

Am Samstag (03.02.2024) gegen 17 Uhr wurde der Polizei in Germersheim ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der B272 in Fahrtrichtung Landau gemeldet. Das Fahrzeug sei im Bereich Weingarten bereits mit der Mittelleitplanke kollidiert. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug im Beisein des Fahrers in Landau auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes festgestellt. Sein Fahrverhalten dürfte sich am ehesten mit der erheblichen Alkoholisierung von nahezu drei Promille erklären lassen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Auf seinen Führerschein muss er vorerst verzichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell