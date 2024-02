Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch im Ruder-und Kanuclub Gebäude in Wörth

Wörth (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 01.02.2024 und dem 02.02.2024 wurde in das Vereinsheim der Ruder-und Kanuclub Gebäude eingebrochen. Es konnte an der abgelegenen Örtlichkeit mehrere Räume durch noch Unbekannte aufgebrochen und durchwühlt werden. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Ebenso wurde die Steganlage für die Boote, sowie mindestens 3 Boote selbst betreten. Entwendet wurde lediglich eine Bettgarnitur. Der Sachschaden durch die Beschädigungen beim Einbruch dürfte wesentlich höher sein als der Wert des Diebesgutes. Die Strafanzeige wird für weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei in Landau vorgelegt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell