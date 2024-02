Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennender PKW auf der A 65 bei Neustadt/ Wstr.

Neustadt/ Wstr. (ots)

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts geriet am 04.02.2024 um 00:05 Uhr ein Kleinwagen, der mit vier jungen Menschen besetzt war, auf der A65, in Höhe der Anschlussstelle Neustadt/ Wstr - Nord, in Brand. Während der Fahrt bemerkten die Insassen, dass sich im Motorbereich auf der Beifahrerseite Qualm bildete. Der 21 Jahre alte Fahrer aus Ludwigshafen konnte den PKW am rechten Fahrbahnrand zum Stehen bringen und mit den übrigen Insassen das Fahrzeug unverletzt verlassen. Wenige Minuten später brannte das Fahrzeug bereits lichterloh. Durch die Feuerwehr aus Neustadt/ Wstr. die mit 4 Einsatzfahrzeugen und 25 Kräften vor Ort waren, wurde der Brand zügig gelöscht, so dass das Feuer nicht auf die Böschung übergreifen konnte. Von dem Fahrzeug blieben nur noch die Karosserie und Reste des Motorblocks übrig. Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, danach wurde der Verkehr auf einer Fahrspur an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Es dauerte bis 03:20 Uhr, bis die Autobahnmeisterei die beschädigte Fahrbahndecke abgesichert hatte und die Fahrbahn endgültig gereinigt war.

