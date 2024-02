POL-PDLD: Verkehrsstandkontrolle im Bereich Berg

Bornheim (ots) - Im Zeitraum vom 01.02.24, 17:00 Uhr - 02.02.24, 14:00 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines in der Hauptstraße in Bornheim parkenden Fahrzeugs abgefahren. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

