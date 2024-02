Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Lebensmittelgeschäft/Postfiliale

Edenkoben (ots)

Am Morgen des Sonntags warf ein bisher unbekannter Täter mit einem aus der Straße gehobenen Gullideckel die Glasscheibe der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts "Sonnengarten" in der Tanzstraße 11 in Edenkoben ein und betrat hiernach das Ladengeschäft. Er entwendete im Laufe der Tatbegehung Tabakwaren und weitere Gegenstände. Da der Täter sich über eine Stunde im Lebensmittelgeschäft aufhielt und dieses sogar mehrfach wieder verließ und erneut aufsuchte, hofft die Polizei auf Zeugen, die den Mann im Bereich beobachtet haben. Beim Verlassen des Marktes dürfte der Mann auffällig schwere bzw. vollgepackte Tüten getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Edenkobener Polizei unter 06323-9550 zu melden.

