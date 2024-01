Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau im Linienbus verletzt

Weimar (ots)

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, stieg eine 26jährige Frau am Atrium in einen Linienbus in Richtung Bahnhof. Mit ihr stieg eine Gruppe Jugendlicher ein. Während der Fahrt griff plötzlich einer der Jugendlichen der Frau von hinten derb an die Schulter, so dass sie Schmerzen erlitt. Aufgrund des Vorfalles entschloss sich die Frau bereits in der Schopenhauerstraße wieder auszusteigen. Die Gruppe um den Täter stieg dort ebenfalls aus und lief in die Buttelstedter Straße stadtauswärts. Die hinzugerufene Polizei konnte den Täter nicht mehr ausfindig machen. Zeugen, die Angaben zum tatrelevanten Zeitraum machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

