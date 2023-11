Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Motorräder und Bargeld gestohlen

Bawinkel (ots)

In der Nacht zu Sonntag, zwischen 23 und 10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Oorstraße in Bawinkel eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten mehrere Motorräder sowie Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

