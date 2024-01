Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmuck aus Koffer gestohlen

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag meldete eine 22jährige Geschädigte den Aufbruch ihres Kellers in einem Mehrfamilienhaus in Weimar-Nord. In einer Erstbefragung stellte sich heraus, dass die Frau in den frühen Morgenstunden des Montages nach Hause kam und den mitgeführten Koffer aufgrund der Schwere erst einmal in den unverschlossenen Keller brachte. Als sie ihn schließlich am Abend in die Wohnung holen wollte, stellte sie fest, dass unbekannte Täter die Zeit genutzt hatten, den Koffer durchwühlten und Schmuck im Wert von ca. 400 Euro entwendeten.

