Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtiger schläft in gestohlenem Fahrzeug

Neuss; Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag (26.11.) auf Montag (27.11.) wurde auf der Jenaer Straße in Mönchengladbach ein grauer Mercedes Benz gestohlen.

Hier geht's zum Link der Pressemeldung des PP Mönchengladbach: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5660012

Am Dienstag (28.11.), gegen 07:45 Uhr, wurden Beamte der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss zur Kreuzung "Wilhelmstraße / Venloer Straße" in Neuss gerufen. Ein Mann säße am Steuer eines Pkw und würde schlafen. Das bei der Einsatzleitstelle durchgegebene Kennzeichen stimmte mit dem Kennzeichen des am Vortag in Mönchengladbach entwendeten Mercedes überein. An der oben genannten Kreuzung angekommen, trafen die Polizisten auf einen 33- jährigen Mann aus Mönchengladbach. Er saß mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Fahrersitz eines grauen Mercedes. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um das in Mönchengladbach gestohlene Fahrzeug handelte. Weitere Zeugen hatten den Mann bereits zuvor auf der Niederstraße beobachtet. Auch dort hatte er in dem Mercedes geschlafen und diesen erst auf Ansprache hin versetzt.

Während der Polizeikontrolle konnte sich der Mönchengladbacher kaum auf den Beinen halten. Er wirkte unruhig und räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten nicht nur das Fahrzeug sicher, sondern auch Bargeld, eine Armbanduhr, mehrere Tablets, ein Mobiltelefon, diverse Kleidung sowie einen Schlüssel für ein weiteres Fahrzeug.

Der Tatverdächtige konnte sich vor Ort nicht ausweisen.

Er wurde vorläufig festgenommen und einer umliegenden Polizeiwache zugeführt, wo ihm unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen konnte er die Polizeiwache wieder verlassen.

Ob es sich bei den im Fahrzeug aufgefundenen Gegenständen ebenfalls um Diebesgut handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Diese werden beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell