POL-S: Beim Überholen zusammengestoßen

Stuttgart- West (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von zirka 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag (02.04.2024) in der Geißeichstraße ereignet hat. Der Fahrer eines Notarztwagens fuhr gegen 16.00 Uhr mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht in Richtung der Straße Am Kräherwald hinter einem Rettungswagen, welcher ebenfalls Martinshorn und Blaulicht nutzte. Zunächst überholte der Rettungswagen den VW eines 28 Jahre alten Mannes. Dieser hatte am rechten Fahrbahnrand angehalten, um die Rettungskräfte vorbeifahren zu lassen. Der Notarztwagenfahrer setzte ebenfalls zum Überholen an und prallte gegen den VW, hierbei wurde der 28-Jährige im VW leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Geißeichstraße kurzzeitig nur in eine Richtung befahrbar.

