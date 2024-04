POL-S: Seniorinnen im Bus gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Unfall zwischen einem Renault Kangoo und einer Stadtbahn der Linie U14 ist am Mittwochmorgen (03.04.2024) ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Renault gegen 07.40 Uhr in der Neckartalstraße offenbar verbotswidrig in einen Baustellenbereich und wollte auf Höhe der Voltastraße wenden. Hierbei übersah er die Stadtbahn, welche in ...

