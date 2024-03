POL-HB: Nr.: 0171--Geschwindigkeitskontrollen in Bremen

Polizei Bremen

März

Mit Unterstützung angehender Polizistinnen und Polizisten führte die Polizei in den letzten Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei stellten sie viele Verstöße fest.

Die Studierenden überprüften an mehreren Tagen zu verschiedenen Tageszeiten zusammen mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen der technischen und spezialisierten Verkehrsüberwachung an Kontrollstellen am Hochschulring, Osterdeich und an der Bremerhavener Straße die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugfahrern. Auch wenn erhebliche Überschreitungen und Fahrverbote ausblieben, stellten sie dabei über 200 Geschwindigkeitsverstöße fest. Am Hochschulring war ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 82 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs und stellte damit den Negativrekord auf. Im Rahmen der Kontrolle wurden zwei Fahrzeugführer auffällig, da sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Dazu stellten die Polizisten einen gefälschten Führerschein sicher und leiteten Ermittlungen wegen Urkundenfälschung ein. Zwei Fahrer lenkten ihre Fahrzeuge unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Eine Hauptunfallursache für viele Verkehrsunfälle ist überhöhte Geschwindigkeit. Die Polizei kündigt an unterschiedlichen Tagen und Tageszeiten weitere Kontrollen im Stadtgebiet an.

