Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Nörten-Hardenberg

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Stiftsplatz, Montag, 26.02.2024, 07.15 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Geschädigter musste Ausweichen.

Am Montag gegen 07.15 Uhr wurde der Polizei Northeim eine Verkehrsunfallflucht am Stiftsplatz in Nörten-Hardenberg gemeldet.

Ein 52-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr mit einem Pkw Renault die Straße "Stiftsplatz" in Richtung Lange Straße. Aus der entgegengesetzten Richtung kam ihm ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 52-Jährige nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem Bürgersteig. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die unbekannte beteiligte Person fuhr einen roten VW Golf und fuhr vom Unfallort weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeuginnen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter 05503 915230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell