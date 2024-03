Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0170 --Sexualstraftäter dank Videoüberwachung festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 25.03.24, 4 Uhr

Nach einem Sexualdelikt Anfang März in Walle konnte der mutmaßliche Täter am Montag mit Hilfe der Videoüberwachung am Hauptbahnhof identifiziert und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Haftbefehl.

Der 18-jährige Syrer steht im dringenden Tatverdacht, am ersten Märzwochenende dieses Jahres nachts eine 22-jährige Frau im Ortsteil Westend an einen Zaun gedrückt und sexuelle Handlungen an ihr vollzogen zu haben. Die Frau wehrte sich, schrie und flüchtete. Intensive Maßnahmen der Kriminalpolizei, zu denen auch die Auswertungen von Videoaufnahmen gehörten, führten zu dem Heranwachsenden. Nachdem im polizeilichen Fahndungssystem mit einem Bild nach dem Täter gesucht wurde, konnte dieser durch einen Mitarbeiter der Videoleitstelle der Polizei Bremen erkannt und am Bahnhofsplatz festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

