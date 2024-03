POL-HB: Nr.: 0168 --Bienenvölker spurlos verschwunden

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Winterstraße Zeit: 24.03.2024, ca. 06:00 Uhr In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde in Bremen Findorff ein 26-Jähriger bedroht und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 06:00 Uhr wurde ein Mann auf dem nach Hause Weg in der Winterstraße von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen und nach Drogen gefragt. Als er dies ignorierte und in ...

mehr