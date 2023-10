Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgemeldung zur Pressemitteilung "Unglücksfall: Mann fast in Teich ertrunken - Ersthelfer reanimieren"

Hamm-Mitte (ots)

Der 44-Jahre alte Mann, der sich am Freitagnachmittag, 29. September, selbstständig in den Teich des Nordringparks begab und anschließend von Ersthelfern reanimiert wurde, ist am Dienstag, 3. Oktober, in einem Hammer Krankenhaus verstorben.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass er zum Zeitpunkt des Unglücksfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. (ds)

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung vom 02.10.2023:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5616647

