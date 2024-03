Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0164 --Handtaschenräuber--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Alter Winterweg Zeit: 21.03.2024, ca. 19:55 Uhr

Am späten Donnerstagabend überfielen drei Jugendliche in Walle eine Frau und raubten ihre Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Die 69-Jährige fuhr gegen kurz vor 20 Uhr mit der Straßenbahnlinie 2 von Waller Ring in Richtung Gröpelingen. Bereits hier bemerkte sie drei junge Männer, die schließlich an der Haltestelle "Altenescher Weg" mit ihr die Bahn verließen. Im Lübbenweg sprachen die Täter die Dame zunächst an und erkundigten sich nach dem Weg. Als sie danach in die Straße "Alter Winterweg" weiterging, stieß das Trio die Seniorin von hinten zu Boden, entriss ihr die Handtasche und flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, welche Hinweise auf die drei Täter geben können. Diese konnten von der beraubten Frau lediglich auf 15-16 Jahre alt geschätzt werden, sie sollen untereinander kein Deutsch gesprochen haben. Einer der Täter habe eine schwarze "Pufferjacke" getragen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

