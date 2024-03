POL-HB: Nr.: 0163 --Gebäude geräumt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Ludwigsburger Straße Zeit: 19.03.2024, 00:00 Uhr In der Nacht zu Dienstag brannten in Findorff drei Autos. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 00:00 Uhr hörten Anwohner in der Ludwigsburger Straße mehrere laute Knallgeräusche und sahen auf der Straße, wie ein Golf, ein VW Up und ein Minicooper in Flammen standen. Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten den Bereich und ...

mehr