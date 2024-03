Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0167 --Polizei nimmt Einbrecher fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 24.03.24, 19 Uhr

Ein 40 Jahre alter Einbrecher wurde am Sonntagabend bei einem Wohnungseinbruch in der Bahnhofsvorstadt in flagranti ertappt. Der Mann leistete bei seiner Festnahme Widerstand und bleibt erstmal hinter Gittern.

Der 40-Jährige drang in eine Penthouse-Wohnung ein und durchsuchte das Schlafzimmer nach Wertsachen. Der ebenfalls 40 Jahre alte Mieter und sein 41-jähriger Besucher entdeckten den Eindringling auf frischer Tat und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Dieb stand unter dem Einfluss von Drogen, leistete bei seiner Festnahme Widerstand und bedrohte und beleidigte die einschreitenden Einsatzkräfte mehrfach. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahme an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

