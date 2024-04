Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann belästigt Kind - Zeugen und mögliche weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (03.04.2024) in einem Schwimmbad an der Straße Am Leuzebad ein Kind im Alter von zwölf Jahren sexuell belästigt. Der Mann gab gegen 16.00 Uhr in der Herrendusche einem zwölfjährigen Jungen mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass er ihm folgen solle. Nachdem der Junge ihm nicht gefolgt war, kehrte der Mann zurück, zog seine Badehose aus und drehte sich von dem Jungen weg in Richtung Wand. Hierbei konnte der Junge erkennen wie der Mann an seinem Glied manipulierte und ihn dabei immer wieder ansah. Der Unbekannte war etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte braune Haare. Er trug eine schwarze lockere Badehose und hatte ein schwarzes Handtuch dabei. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

