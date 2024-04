Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Vaihingen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen (04.04.2024) in der Industriestraße ereignet hat. Der 26 Jahre alte Fahrer eines Audis fuhr gegen 07.40 Uhr in der Industriestraße von der Nord-Süd-Straße kommend in Richtung Vaihingen. An der Kreuzung zur Straße Am Wallgraben missachtete er mutmaßlich das Rotlicht. Im Kreuzungsbereich stieß er mit der von rechts kommenden Stadtbahn der Linie U12 Richtung Dürrlewang zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich ein 69-jähriger Fahrgast in der Stadtbahn und die 31-jährige Beifahrerin im Audi leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten die 31-Jährige in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

