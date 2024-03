Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneut E-Scooter ohne Pflichtversicherung kontrolliert - Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 39-Jährigen in Jever ein

Jever (ots)

Einer Funkstreifenbesatzung fiel am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr in Jever ein Elektroscooter auf, an dem sich keine gültige Versicherungsplakette befindet. Im Mooshütter Weg konnte der männliche Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert werden. Da der 39-jährige Mann keinen Versicherungsschutz für den Scooter nachweisen kann, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass an solchen Fahrzeugen ab dem 01.03.2024 ein gültiges Versicherungskennzeichen für das Jahr 2024 in blauer Farbe angebracht sein muss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell