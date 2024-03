Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brennender Abfalleimer - Zeugen gesucht!

Zetel (ots)

Am Freitagabend geriet gegen 19:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein an der Südseite des Naturfreibades neben einer Ruhebank aufgestellter Abfallbehälter in Brand. Hierbei entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

